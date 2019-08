"Barchino" rischia di affondare davanti la costa, scatta l'operazione Sar: salvi i migranti

Era diretto verso il tratto di costa Saccense. Avrebbe dovuto essere, verosimilmente, un nuovo sbarco "fantasma". Il "barchino", carico di migranti, ha rischiato però d'affondare. Durante la navigazione, a 8,5 miglia da Sciacca, ha iniziato infatti ad imbarcare acqua. A salvare i migranti - 19, di cui 4 minorenni e una donna incinta - sono stati i militari della Guardia costiera. La motovedetta di Sciacca è riuscita ad intercettare e ad avvicinare la piccola imbarcazione proprio mentre imbarcava acqua.

L'allarme è stato inevitabile. A supporto dei militari della Guardia costiera di Sciacca sono accorsi, con un'altra motovedetta, anche quelli delle Fiamme Gialle. E' stata un'operazione Sar. Gli extracomunitari, con tutte le cautele del caso, sono stati trasbordati sulla motovedetta Cp 700 della Guardia costiera. Unità di soccorso che sta facendo rotta, adesso, verso la banchina di Porto Empedocle.

Non dovrebbero esserci emergenze sanitarie, anche se in via precauzionale sulla banchina è già presente un'autoambulanza del 118.

La tempestività d'intervento dei militari della Capitaneria di porto ha scongiurato una nuova tragedia del mare e della disperazione.