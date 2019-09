"Migliore attore non protagonista", saccense premiato a Los Angeles

Giovanni Raso, attore originario di Sciacca, è stato premiato al festival internazionale Actor Awards di Los Angeles. Al giovane saccense è andato il riconoscimento come "migliore attore non protagonista" per il cortometraggio italo-svizzero "Come un'ombra nel buio". Drago si è diplomato all'accademia "Nico Pepe" di Udine. Quest'anno è stato protagonista dello spettacolo teatrale Dragunara, presentato proprio a Sciacca.

