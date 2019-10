"Diamoci una scossa!", ingegneri in campo per la prevenzione sismica

"Diamoci una scossa!". Per la seconda giornata nazionale della prevenzione sismica, l'Ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento è sceso in campo ed ha partecipato all'iniziativa promossa da Fondazione Inarcassa, Consiglio nazionale degli Ingegneri e degli Architetti. Si tratta di un’iniziativa nata per favorire la cultura della prevenzione sismica e un concreto miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese, territorio straordinario ma anche molto “fragile” in quanto ad alto rischio sismico. L'Ordine ha attivato due punti Informativi nelle piazze principali di Sciacca e Menfi.

L'Ordine provinciale, rappresentato dal presidente Alberto Avenia, è stato al fianco dei colleghi di Menfi e di Sciacca. Ad accogliere la delegazione di consiglieri costituita da Domenico Armenio, Francesco Buscaglia, Calogero Cucchiara e Achille Furioso e fare gli onori di casa il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, e quello di Menfi, Marilena Mauceri, che hanno ricordato l’importanza della collaborazione tra gli enti locali e gli Ordini professionali e anche le criticità del territorio belicino dal punto di vista sismico. Graditissima la partecipazione attiva della Croce Rossa, dei volontari della Protezione civile.

Nei due gazebo allestiti a Sciacca e Menfi, grazie anche all’impegno profuso dal consigliere delegato dell’Ordine, Maurizio Cattano e dei colleghi del posto, sono state fornite indicazioni sulla possibilità e modalità di ricevere un contributo statale (Sisma Bonus/Eco Bonus) fino all’85% per ristrutturazioni di immobili.

L'iniziativa è volta anche a far conoscere il programma di prevenzione attiva "Diamoci una scossa!" che il successivo mese di novembre, mese della prevenzione sismica, vedrà impegnati migliaia di professionistii, che consapevoli del valore sociale dell'iniziativa e del proprio ruolo, svolgeranno visite tecniche informative senza alcun onere, presso le abitazioni dei cittadini che, ne avranno fatto richiesta fornendo loro una prima indicazione sullo stato di rischio degli edifici e sulle possibili soluzioni finanziarie e tecniche per migliorarlo a costi quasi zero. Le visite tecniche si svolgeranno dal 01 novembre al 30 novembre.