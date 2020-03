Il medico di Sciacca guarito dal Covid-19: "Il virus arriva in silenzio ... sono stati giorni durissimi"

"I primi 13 giorni in isolamento sono stati durissimi, era il momento più acuto della malattia. Ho rischiato la Rianimazione, erano lontani i miei affetti, anche sul piano psicologico è stato tutto molto brutto. I soli a confortarmi erano i colleghi e tutto il personale sanitario di Caltanissetta che mi stavano vicini e verificavano continuamente i miei parametri e ogni aspetto sanitario". Lo ha raccontato al quotidiano La Sicilia la dottoressa 48enne in servizio al reparto di Medicina dell'ospedaale di Sciacca, il cosiddetto "paziente 1" dell'Agrigentino. La donna è stata dimessa venerdì dall'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta ed ha potuto far rientro nella sua abitazione di Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono clinicamente guarita, ma non sono ancora in ottime condizioni. Non ho più bisogno di ossigeno H24, lo uso solo al bisogno - prosegue il racconto fatto dal medico al quotidiano La Sicilia - . Ho ancora un po' di tosse, ma niente febbre. E' subdolo, arriva in silenzio, ha varie manifestazioni e dal nulla può arrivare ad una forma gravissima che ti costringe ad essere immediatamente intubato. Lo spettro è vario e le forme asintomatiche sono la maggior parte - prosegue la preziosa testimonianza - . Io ho avuto una forma moderata e sono stata trattata immediatamente con i retrovirali". Il medico ha manifestato amarezza per gli attacchi sui social: "E' indecente come in questi casi la gente si scagli addosso a chi soffre. Stiamo male, soffriamo, ma veniamo additati come untori".