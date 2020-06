Maturità, carpentiere e imprenditore a 66 anni si diploma con il massimo dei voti

Dopo una vita di duro lavoro come carpentiere, Calogero Cantone, 66 anni, di Sciacca, proprietario di un'impresa edile, ha deciso di tornare a scuola. Lo ha fatto frequentando (e con profitto) il corso serale dell'indirizzo Enogastronomico e ospitalità all'istituto alberghiero "Calogero Amato Vetrano", dove proprio ieri ha conseguito la maturità con il massimo dei voti: 100 su 100. Un successo giunto al culmine di cinque anni di scuola regolarmente frequentata, e non da "esterno".

Da sempre amante della buona cucina, ma soprattutto grande appassionato di vini, Calogero Cantone ha voluto diplomarsi all'alberghiero per un arricchimento personale, conciliando così studio e lavoro. "Non è mai troppo tardi per credere nelle proprie passioni, il mio diploma alla mia età lo dimostra". A festeggiare l'approdo al traguardo scolastico di Calogero Cantone sono stati i suoi compagni di classe, anche loro studenti lavoratori, naturalmente tutti più giovani di lui.