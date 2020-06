Emergenza Covid-19, marittimo saccense bloccato da 6 mesi in Congo

Bloccato da sei mesi in Congo a causa del Coronavirus. Si tratta di Giuseppe Guardino, 46 anni di Sciacca, comandante della nave offshore "Bambini Spa" di Ravenna che svolge servizio di appoggio e assistenza alle piattaforme petrolifere. Pare che l'isolamento forzato dovrebbe avere fine il 20 giugno. Guardino, solitamente, rimane imbarcato per circa 60 giorni per poi tornare a casa per altrettanti giorni.

A causa dell'emergenza sanitaria mondiale determinata dal Covid-19 non ha però potuto - e sono trascorsi 6 mesi - tornare a casa, nella "sua" Sciacca, e riabbracciare la moglie e i figli di 9 e 14 anni. Nei video pubblicati, che hanno commosso l'intera comunità saccense, il marittimo ha comunque sottolineato come la compagnia per la quale lavora sta garantendo al personale la massima disponibilità.