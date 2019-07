"Minaccia l'ex moglie con un mazzuolo", accorre la polizia: denunciato

E' stato sorpreso mentre minacciava l'ex moglie. Con in mano un mazzuolo ripeteva che le avrebbe rotto il vetro dell'autovettura. E' questo quello che si sono trovati davanti agli occhi i poliziotti del commissariato di Sciacca, intervenendo stamattina, in contrada Santa Maria. A discutere, animatamente, erano appunto due ex coniugi.

I poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo e l'hanno portato al commissariato di Sciacca dove è stata formalizzata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere adesso delle ipotesi di reato di minacce e possesso di oggetti atti ad offendere.