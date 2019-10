Investe disabile sulla carrozzina e scappa: caccia al "pirata" della strada

Investe disabile su una carrozzina elettrica, in via Morandi a Sciacca, e si allontana rapidamente senza fermarsi a prestare soccorso. La donna, rimasta ferita, è stata ricoverata in ospedale: ha riportato trauma cranico ed è sotto osservazione. Delle ricerche del "pirata" della strada e delle indagini si è subito occupato il commissariato di polizia di Sciacca. Il commissariato sta visionando telecamere di sorveglianza di negozi e uffici della zona. Intanto, nelle stesse ore è scattato un maxi servizio di controllo del territorio a Sciacca.