Rimase ferito in un incidente, 57enne denunciato per "guida in stato d'ebbrezza"

Gli esami del sangue avrebbero confermato i sospetti dei carabinieri di Sciacca. Il cinquantasettenne di Menfi che, nei giorni scorsi, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale in località San Marco - nella cittadina Saccense - sarebbe risultato essersi messo alla guida dopo aver bevuto. Gli esami del sangue avrebbero dato, infatti, esito positivo. E', dunque, per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza che i carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.