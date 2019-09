"Tentò di bruciare auto all'ex suocero", chiesta condanna per ventunenne

La richiesta del pubblico ministero, Christian Del Turco, è stata di due anni di reclusione a carico di Ignazio Piazza, di 21 anni, di Sciacca, accusato di due tentativi di incendio di una Fiat Panda, auto di proprietà di una società e in uso a un saccense, padre della sua ex ragazza. Il giudice ha rinviato l'udienza al 24 ottobre per repliche e sentenza.

Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia. Il processo si celebra con il rito abbreviato condizionato. La vicenda è del 31 maggio 2018. Sia in occasione del primo che del secondo episodio contestati è stato un commerciante che opera nella zona ad intervenire, con l'estintore, evitando che le fiamme potessero sprigionarsi.