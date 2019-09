Hashish e cocaina gettati fuori dal finestrino: arrestati due giovani

Anche la Fondovalle si conferma essere crocevia di stupefacenti. Due i giovani, entrambi palermitani, che sono stati arrestati nelle ultime ore dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sciacca. I ragazzi - uno di 32 anni e l'altro di 26 anni - erano in macchina e si stavano spostando. Alla vista della pattuglia dei militari dell'Arma, dal finestrino della macchina hanno lasciato cadere due involucri.

Un gesto repentino che non è, naturalmente, passato inosservato. I carabinieri del Norm di Sciacca sono, dunque, riusciti a bloccare quell'autovettura e sospetta e a recuperare gli involucri lanciati lungo la statale 624.

I due palermitani sono stati trovati in possesso di ben 385 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e di 290 euro. Entrambi, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio sono stati arrestati. Uno dei due è stato anche denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Guidava senza avere la patente.