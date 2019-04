"Gratta e vinci" regala 200 mila euro ad un operaio di Sciacca

Ha vinto 200 mila euro. E' accaduto ad un operaio di mezza età che ha acquistato un "Gratta e vinci" nella ricevitoria Cottone di via Alcide De Gasperi. L'uomo, a quanto pare, è tornato indietro nella ricevitoria - dopo l'acquisto appunto - per avere conferma dell'importante vincita. E con i titolari ha parlato di come fare per riscuotere la somma. La ricevitoria è gestita da Nicola Cottone assieme al cognato Antonino Abruzzo.

Secondo i gestori, i soldi sono finiti in buone mani che serviranno ad aiutare la famiglia.