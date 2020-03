Gestione dell'emergenza Covid-19, Razza commissaria l'ospedale di Sciacca

L'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca è stato commissariato. L'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, ha nominato, quale commissario ad acta, Alberto Firenze. Prende il posto - per la gestione dell'emergenza Coronavirus - del direttore medico di presidio degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera Gaetano Migliazzo.

Per l'assessore Razza, "la direzione medica continua ad apparire caratterizzata da una gestione non in linea con le misure organizzative richieste dall'emergenza Covid-19". Il provvedimento dell'assessore regionale alla Sanità avrebbe preso spunto dal "gravissimo caso di contagio da Covid-19 che ha riguardato anche personale sanitario del nosocomio, circostanza quest'ultima che dimostra che nonostante - da oltre una settimana fosse già pacificamente in essere l'emergenza - non sono stati adottati idonei percorsi organizzativi utili alla limitazione del contagio".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Migliazzo sarebbe stato ritenuto autore, in violazione delle disposizioni aziendali, di comunicazioni mediatiche che rischiano di contribuire ad aggravare l'allarme sociale.