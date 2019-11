Ladri di olive in azione: "ripuliti" più di 15 alberi: 400 chili scomparsi

Quattrocento chilogrammi di olive sono scomparsi da una quindicina di alberi in contrada Bertolino a Sciacca. A presentare una denuncia, contro ignoti, per il furto subito è stato il proprietario dell'appezzamento di terreno che è al confine con Menfi. I 400 chilogrammi, al frantoio, avrebbero potuto fruttare un quintale circa di olio. Nell'anno in cui, il raccolto si presenta decisamente scarso si stanno registrando diversi furti di olive. Dopo la denuncia del produttore agricolo, i carabinieri hanno avviato le indagini.