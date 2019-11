S'intrufola nella Guardia medica e ruba: arrestato e posto ai domiciliari

Forza la finestra in alluminio, si intrufola nella Guardia medica e ruba. Il quarantasettenne Lorenzo Giglio è stato arrestato, per l'ipotesi di reato di furto aggravato, dalla polizia. L'uomo, in attesa dell'udienza di convalida, è stato posto ai domiciliari.

Sulla linea 112 Nue, è arrivata una segnalazione e subito i poliziotti del commissariato di Sciacca si sono precipitati in via Pietro Gerardi: alla Guardia medica. Il 47enne è stato sorpreso dagli agenti che, durante la perquisizione, lo hanno trovato in possesso di alcuni oggetti rubati proprio nella struttura sanitaria. E' scattato l'arresto appunto e la refurtiva recuperata è stata posta sotto sequestro penale.