"Rubò in un'abitazione", giudizio immediato per 40enne romeno

Il sostituto procuratore di Sciacca, Michele Marrone, ha chiesto il giudizio immediato - per furto in un'abitazione dello Stazzone di Sciacca - a carico di Vasile Bacau, di 40 anni, romeno. L'udienza è stata fissata, dinanzi al giudice monocratico, per il 9 aprile. Il quarantenne romeno è sotto processo per tentata violenza sessuale nei confronti di una giovane sulla spiaggia dello Stazzone, a Sciacca.

Secondo le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Sciacca avrebbe rubato degli oggetti, tra i quali un Ipad, in una casa della località Stazzone. I carabinieri, ricevuta la segnalazione del furto da parte del proprietario, hanno rintracciato e arrestato il romeno che si era stabilito nella sede del Museo del Mare, in contrada Muciare, la struttura devastata dal nubifragio del 2016.