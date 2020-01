"Sorpreso a rubare in una casa", convalidato l'arresto: torna libero il 42enne

L’arresto è stato convalidato e il gip del tribunale di Sciacca ha disposto nei confronti del romeno quarantaduenne il divieto di dimora in città. Si tratta dell'uomo che era stato sorpreso da un saccense che rientrato in casa s'è allarmato per i rumori sentiti in camera da letto. I carabinieri, subito accorsi sul posto, sono riusciti - grazie alla testimonianza del proprietario dell'abitazione - a ritrovare e ad arrestare il presunto ladro che, inizialmente, è stato portato in carcere.

I carabinieri stanno ancora lavorando per rintracciare i proprietari degli oggetti trovati a casa dell’indagato e non si esclude che nei prossimi giorni possano essere chiamati altri cittadini saccensi per il riconoscimento della merce.