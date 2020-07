"Dobbiamo consegnare materiale sanitario": 2 donne derubano anziano

Con la scusa di dover consegnare del materiale sanitario, per conto di una farmacia saccense, sono riuscite ad intrufolarsi all’interno dell’appartamento di un pensionato. Indossando sempre, senza mai toglierle dal viso, le mascherine chirurgiche anti-Covid e parlando del Coronavirus, due donne sono riuscite a farsi consegnare 800 euro in contanti e il libretto postale dell’ottantaduenne. Arraffati i soldi e il libretto postale, le due donne si sono allontanate con passo deciso. A chiamare, poco dopo, il numero unico d’emergenza è stato lo stesso anziano, vittima di quello che è stato un furto in piena regola.

Nel centro urbano di Sciacca si sono precipitate le pattuglie del locale commissariato. I poliziotti hanno ricostruito, grosso modo, l’accaduto e subito hanno avviato le ricerche – nella zona – delle due possibili sospette. Delle due donne, nonostante il quartiere sia stato letteralmente rastrellato, non è saltata fuori però nessun traccia. Le criminali sono riuscite, almeno per il momento, a farla franca. Tutto è accaduto nella giornata di sabato e l’anziano ha formalizzato denuncia di furto a carico di ignoti. Spetterà all’attività investigativa della polizia, laddove possibile, provare ad identificare le due malviventi. E’ stata naturalmente subito avvisata anche la locale Procura della Repubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cambia il modus operandi, forse cambiano anche i delinquenti, ma gli anziani restano sempre nel mirino di possibili furti o truffe.