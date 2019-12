Bloccato subito dopo il furto, arrestato e liberato nel giro di poche ore

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Sciacca ha convalidato l'arresto ed ha applicato a Lorenzo Giglio, 47 anni, la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Sciacca. L'uomo è accusato di furto.

Ad arrestarlo era stata la polizia di Stato che è intervenuta dopo una segnalazione arrivata sul 112 Nue. In piazza Don Luigi Sturzo, i poliziotti del locale commissariato hanno subito rintracciato un sospetto che - disorientato - tentava di allontanarsi. Sottoposto a perquisizione personale, il 47enne "è stato trovato in possesso di diverse banconote e documenti riconducibili alla parte offesa" - hanno ricostruito dalla Questura. Quanto rinvenuto è stato subito riconsegnato alla vittima. L'indagato, per furto, è stato inizialmente posto agli arresti domiciliari e dopo la convalida di stamani è stato sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Sciacca.