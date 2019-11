Rubati altri 15 quintali di olive, è allarme: i produttori chiedono controlli

Prima 4 quintali. La notte scorsa invece ben 15. E' allarme furti di olive nell'area del Saccense. Carabinieri e polizia di Sciacca indagano su diversi furti di olive, raccolte dai ladri nelle ore notturne direttamente dagli alberi e poi fatte sparire.

Gli episodi più recenti, regolarmente denunciati, si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro, entrambi in località Bertolino, in appezzamenti di terreno di proprietari diversi, in zone attigue alla scorrimento veloce Sciacca-Palermo. Nel primo caso sono stati rubati 4 quintali di olive, nel secondo invece - registratosi la notte scorsa - sono spariti ben 15 quintali.

I produttori chiedono un maggiore controllo del territorio.