Non si fermano all'Alt e scappano, inseguiti e bloccati due giovani

Anziché starsene agli arresti domiciliari è stato trovato alla guida di un'autovettura che, all'Alt imposto dalla polizia di Stato lungo la statale 115, non soltanto non s'è fermata ma ha anzi accelerato. L'inseguimento si è concluso in contrada Perriera, a Sciacca, quando i due occupanti del mezzo hanno abbandonato l'abitacolo e hanno cercato di guadagnare terreno a piedi. I due - sia il ventiquattreenne di Ribera che doveva starsene ai domiciliari che un ventisettenne di Calamonaci - sono stati bloccati lungo le campagne di contrada Tabasi. Il primo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale, guida con patente revocata e porto di oggetti atti ad offendere.

Il ventisettenne di Calamonaci è stato, invece, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. L'autovettura è stata sequestrata perché trovata senza polizza assicurativa.

Le indagini dei poliziotti del commissariato di Sciacca, naturalmente, proseguono. Che cosa ci facevano i due in giro? Dove erano diretti? E per fare cosa? Questi gli interrogativi ai quali i poliziotti stanno, adesso, cercando di dare una risposta.