"Evade dai domiciliari e viene sorpreso per strada": arrestato 44enne

Avrebbe dovuto restare - per effetto degli arresti domiciliari - a casa. Invece sarebbe stato trovato, dai carabinieri di Sciacca, per strada. Salvatore Abruzzo, 44 anni, di Sciacca è stato arrestato, dai militari dell'Arma, per l'ipotesi di reato di evasione dagli arresti domiciliari. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo - dopo le formalità di rito - è stato ricollocato ai domiciliari.