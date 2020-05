"No" al ricorso "umanitario", 30enne verrà estradato in Romania

La seconda sezione della Corte d'appello di Palermo ha rigettato il ricorso contro l'estradizione. Samir Mihai Buhai, 30 anni, romeno, raggiunto due mesi fa da un mandato di cattura internazionale perché deve scontare nel suo Paese 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata e furto, potrà essere consegnato all'autorità giudiziaria romena. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Il trentenne era stato arrestato dai poliziotti di Sciacca circa 2 mesi fa quando venne trovato al museo del mare. L'avvocato Pasquale Danna aveva proposto appello all'estradizione in considerazione delle condizioni delle carceri romene: elevato numero dei detenuti e spazi limitati nelle celle.

Il romeno era stato condannato per aver malmenato una donna portandole via il portafogli con all'interno denaro e carta di credito, ma anche per aver rubato oltre 10 alberi di proprietà dello Stato.