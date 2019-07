"Hashish in tasca e fucile clandestino in casa", arrestato un ventiquattrenne

Aveva in tasca dello stupefacente: alcune stecche di hashish confezionate e pronte per essere vendute tra quanti sostano nei pressi dei locali della movida Saccense. Scontata, dopo quella personale, la perquisizione nell'abitazione dove i carabinieri hanno trovato altro stupefacente, sempre dello stesso tipo, un bilancino di precisione, contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Ma, durante l'ispezione domiciliare, è saltato fuori anche un fucile con matricola abrasa e numerose cartucce.

Ha 24 anni il giovane di Sciacca che è stato arrestato, nelle ultime ore, dai carabinieri della compagnia di Sciacca. Un ragazzo che dovrà rispondere, adesso, delle ipotesi di reato di detenzione di arma clandestina e di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una delle pattuglie dei carabinieri, impegnate in servizi di prevenzione lungo le vie del centro di Sciacca, è riuscita a bloccare il giovane che, alla vista della gazzella dell'Arma, ha manifestato nervosismo ed ha provato ad allontanarsi repentinamente. Scattata prima la perquisizione personale e poi quella domiciliare, i carabinieri hanno ritrovato la "roba" e l'arma clandestina.