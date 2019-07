Dolce e Gabbana a Sciacca, il sindaco avrà gioielli in corallo

Il sindaco di Sciacca, per la serata di domani di Dolce e Gabbana nella città marinara, indosserà gioielli in corallo Sciacca. Un modo per promuovere un prodotto d'eccellenza in un'occasione di visibilità internazionale.

Il tutto va inquadrato nell'ottica di un progetto di valorizzazione, tutela e promozione di una risorsa "preziosa quanto utile a veicolare il nome di Sciacca nel mondo", come precisa il consorzio di tutela del corallo di Sciacca. "Nell’esprimere soddisfazione per la scelta operata - continuano - ringraziamo il nostro primo cittadino che sarà per quella sera la nostra super testimonial e che senza dubbio alcuno, renderà ancor più sfavillante qualsiasi gioiello in corallo tra quelli messi a sua disposizione sceglierà di indossare".