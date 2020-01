Discarica satura, dal primo febbraio i rifiuti viaggeranno verso Enna

Dal primo febbraio non riceverà più il materiale di scarto originato dal trattamento dei rifiuti. La discarica Salinella-Saraceno di Sciacca - dove conferiscono i rifiuti 17 Comuni dell'ex Ato - è satura. E’ stata trovata una soluzione che prevede il trasferimento di questi rifiuti in un impianto a Enna. “Per i cittadini non ci saranno disagi – ha detto, al Giornale di Sicilia, il presidente della Srr: Enzo Greco Lucchina – ma un costo maggiore inciderà per il trasporto. Pagheremo intorno a 150 euro a tonnellata. Ne arrivano circa 14 tonnellate al giorno. A Sciacca il conferimento in discarica incide intorno a 120 euro a tonnellata”. Da parte dell’assessore Alberto Pierobon è arrivata una sollecitazione ai Comuni a garantire con tempestività le rispettive quote per non mettere in difficoltà la gestione degli impianti che deve fare fronte al pagamento delle forniture e dei servizi.

A dicembre 2019 la Regione ha stanziato 2 milioni e mezzo di euro per l’impianto di compostaggio di contrada Santa Maria, Sciacca. La giunta ha approvato la proposta dell’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, di destinare il fondo del piano operativo ambiente presso il ministero dell'Ambiente per realizzare l’impianto di compostaggio di Calatafimi e per ampliare l’impianto per la produzione di Sciacca. Le somme, da tempo inutilizzate, sono state recuperate dall’assessorato che ha così potuto rimodulare i fondi destinati a potenziare l’impiantistica pubblica in Sicilia soprattutto per quanto riguarda il trattamento e il recupero della frazione umida della raccolta differenziata. Nel dettaglio ammontano a 2 milioni e 422 mila euro le somme per raddoppiare la capacità produttiva dell’impianto di contrada Santa Maria a Sciacca.