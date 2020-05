L'incubo non è finito, nuovo contagio da Covid-19 nel giro di poche ore: è un familiare di un positivo

L'incubo non è finito. Nonostante l'inevitabile euforia delle ultime ore - con l'avvio della "fase 2" -, il Covid-19 è ancora presente e, purtroppo, continua a circolare. Anche nell'Agrigentino. Dopo il caso positivo - reso noto dall'Asp di Agrigento - di Licata, oggi risulta esserci un nuovo contagio a Sciacca. A confermarlo è stato il sindaco della città Termale Francesca Valenti. Nel giro di poche ore, i contagiati dell'intera provincia salgono dunque a 125.

L'esito positivo è arrivato per un familiare di un contagiato di Sciacca che sale, dunque, a complessivi 26 infettati da Coronavirus, da quando è scoppiata la pandemia. Quattro le persone decedute, a Sciacca; 18 i guariti e quattro - ieri erano tre - i pazienti in trattamento.

I sindaci di tutta la provincia - partendo dal capoluogo e arrivando anche nei Comuni più piccoli - continuano, intanto, richiamare tutti alla prudenza e al massimo senso di responsabilità perché non è finita. Per come dimostrano anche gli ultimi due contagi - registratisi nel giro di poche ore da una parte all'altra dell'Agrigentino - il rischio Covid-19 non può dirsi ancora archiviato.