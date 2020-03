Tanti tamponi positivi a Sciacca, Migliazzo: "Abbiamo fatto più test di altri"

"Il maggior numero di tamponi positivi rispetto ad altre località della provincia è legato al maggior numero di campioni effettuati al fine della sorveglianza sanitaria". Lo ha detto il direttore sanitario dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca: Gaetano Migliazzo.

"Sono stati eseguiti, ad oggi, 250 tamponi faringei di cui 18 positivi che sono pari al 7,5 per cento. Di questi 18 positivi - ha spiegato il direttore sanitario - solo 4 manifestano una sintomatologia specifica e sono stati posti in isolamento ospedaliero, gli altri 14 risultano ad oggi asintomatici e sono in quarantena obbligatoria al proprio domicilio. Questa percentuale è sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale, tenendo anche conto della popolazione sottoposta a tampone".

"Tutti coloro che hanno avuto contatti stretti, come definito dalle direttive nazionali e regionali, con il paziente 1, in quanto operatori di servizio pubblico essenziale - ha spiegato Migliazzo - non potendo essere posti in isolamento volontario sono stati sottoposti a tampone. Al momento, sono ricoverati all'unità operativa di Medicina due pazienti positivi non trasferibili. Nessuno di loro necessita di assistenza intensiva in Rianimazione".

Intanto, sui social, la presidente della commissione Salute dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo annuncia che "la terza tranche dei tamponi fatti all’ospedale Giovanni Paolo II per rilevare eventuali contagi da virus Covid-19 - per l’esattezza 66 - sono risultati tutti negativi”.