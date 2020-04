Punto Covid, già in funzione l'area pre-triage del "Giovanni Paolo II"

C'è ed è già operativa - all'ospedale di Sciacca - l'area triage che servirà come filtro per esaminare i pazienti potenzialmente contagiati da Covid. Lo spazio servirà per una prima presa in carico dei pazienti e servirà ad evitare rischi di contagio a persone già ricoverate. Già dotata di monitor, ventilatori polmonari, lettini, dispositivi di protezione individuale e tutte le strumentazioni idonee che continueranno ad arrivare affinché la struttura possa sempre essere operativa al 100%.

La Protezione civile ha donato 5 ventilatori polmonari per terapia intensiva a pressione negativa che verranno collaudati nelle ultime verifiche.

