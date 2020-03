Coronavirus, primo caso in provincia: positivo al tampone un medico di Sciacca

Primo caso di Coronavirus in provincia di Agrigento. C'è un medico dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca ad essere risultato positivo al tampone. La conferma è arrivata dai laboratori di Palermo dove il campione era stato inviato.

A quanto pare, al momento, all'ospedale di Sciacca, vengono effettuati altri tamponi a scopo precauzionale per le persone che sarebbero venute a contatto col medico.

Il medico - una donna - a quanto pare avrebbe soggiornato nel Bergamasco per qualche giorno, nell’area attigua alla cosiddetta “zona rossa” dove verosimilmente avrebbe contratto il virus. E’ stato disposto il trasferimento a Palermo.

Al "Giovanni Paolo II", intanto, sono state messe in atto tutte le procedure previste dal protocollo nazionale: sono state, per intanto, sigillate diverse stanze dell'ospedale fra cui la Radiologia. E' in corso un intervento urgente di disinfezione. Al momento, all'ospedale di Sciacca non ci sono però reparti interdetti.