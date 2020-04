"In macchina con pochi grammi di hashish": segnalato 50enne

E' stato trovato in macchina, lungo la statale 115: in contrada Sovareto, con 6 grammi di hashish. Per un cinquantenne di Sciacca oltre alla segnalazione in Prefettura per il possesso - ritenuto per uso personale - di stupefacenti, è scattato il ritiro della patente di guida e la sanzione per il mancato rispetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri. L'uomo è incappato in un posto di controllo realizzato dai poliziotti del locale commissariato. Durante la verifica, l'uomo avrebbe manifestato nervosismo ed è proprio questo che avrebbe fatto insospettire gli agenti che hanno deciso per la perquisizione. E all'interno dell'abitacolo dell'autovettura sono stati trovati i 6 grammi di hashish.

