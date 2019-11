Cocaina in tasca e fucili tenuti in malo modo: scattano denunce e sequestri

Cinque dosi di cocaina in tasca. Un cinquantacinquenne di Sciacca è stato denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica. Massiccio il controllo - disposto dalla Questura di Agrigento - che è stato realizzato dai poliziotti del commissariato cittadino e da quelli del reparto Prevenzione crimine di Palermo. Agenti che hanno identificato complessivamente 214 persone, alcune delle quali con pregiudizi penali; controllato 78 veicoli ed effettuato 3 perquisizioni personali e veicolari alla ricerca di armi o strumenti di effrazione e 3 per la ricerca di stupefacenti. Complessivamente sono stati fatti 8 posti di controllo. Due i sequestri amministrativi di sostanza stupefacente; una la patente ritirata a carico di un soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente;

5 le relazione fatte a carico di pregiudicati che si associano e due gli interventi di soccorso pubblico.

Ben 22 i controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari e alla detenzione domiciliare; 7 i controlli amministrativi presso esercizi pubblici; 7 le contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della strada e 12 i punti decurtati dalle patenti di guida.

Cinque i controlli domiciliari per la verifica della regolare tenuta delle armi, con il conseguente ritiro di tre fucili e 8 le persone controllate con l'etilometro.