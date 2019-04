"Aveva in tasca un cellulare rubato al pronto soccorso": denunciato

E' stato trovato in possesso di un telefono cellulare che era stato rubato ad un paziente del pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. E' stato denunciato per ricettazione, ma anche per possesso di oggetti atti ad offendere. A formalizzare la denuncia a carico del saccense, alla Procura della Repubblica, sono stati i poliziotti del commissariato cittadino. Agenti che hanno controllato, per strada, il presunto sospetto. I poliziotti, dal suo comportamento, avevano subodorato che l'uomo potesse avere con se degli oggetti atti allo scasso. E' stata dunque realizzata una perquisizione, durante la quale è saltato fuori il telefono cellulare che è risultato essere provento di furto e un taglierino.