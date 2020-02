Sciacca, il "Carnevale del ticket" è servito: ecco il programma e i costi

Il Carnevale di Sciacca è ormai ad un passo: l'evento infatti si svolgerà dal 20 al 25 febbraio. La kermesse, però, per la prima volta avrà un ticket di ingresso.

Una scelta attuata dagli organizzatori per garantire una maggiore copertura economica all'iniziativa ma anche per regimentare meglio i flussi di visitatori. Per i non residenti a Sciacca le tariffe saranno di 4 euro al giorno, con la possibilità di un abbonamento complessivo di 10 euro per 4 giorni di iniziative. Per i residenti a Sciacca i prezzi saranno più modesti: si parla di 2 euro al giorno e di 5 euro per un abbonamento per 4 giorni. Le giornate di 20 e 21 saranno invece ad ingresso libero. I ticket possono essere acquistati on line o cartacei.

Quest’anno saranno ben 8 i carri allegorici in concorso: 5 carri e 2 minicarri, accompagnati e preceduti dalla maschera simbolo Peppe ‘Nnappa, sfileranno per le vie del centro storico dal venerdì al martedì. Il Carnevale, come da consuetudine, dopo 6 giorni di allegria, si concluderà ufficialmente il martedì notte con il rogo del carro rappresentante la maschera simbolo Peppe ‘Nnappa.

Domenica 23 febbraio, invece, regina del Carnevale di Sciacca sarà Sara Croce. La showgirl e volto di “Ciao Darwin” ed “Avanti un altro” avrà il compito di presentare la serata clou della kermesse. In piazza Scandaliato si terranno inoltre due live: sabato 22 si esibirà il rapper Shade, mentre lunedì 24 spazio ad Ana Mena.