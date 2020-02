Carnevale di Sciacca, sarà l'edizione del ticket d'ingresso: 2 euro a sera

Ticket d'ingresso da 2 euro a sera. Prima edizione, quella che inizierà fra due settimane, del Carnevale di Sciacca a pagamento. Un'edizione per la quale sarà possibile un abbonamento da 5 euro per tutti i giorni della festa per i residenti e 4 euro per ogni sera e abbonamento di 10 per le quattro sere a pagamento per i non residenti. Le serate a pagamento saranno 4, da sabato 22 a martedì 25 febbraio.

Nelle prossime ore si conosceranno, da parte della Futuris, la società che organizza la festa, tutti i dettagli relativi alle esenzioni. Non pagheranno coloro i quali risiedono nelle zone del centro storico comprese nel circuito della sfilata del corteo mascherato; i bambini di altezza fino a un metro e 20 centimetri; i diversamente abili; gli operatori del Carnevale; i titolari delle attività commerciali che insistono nel circuito della festa ed i loro dipendenti; un genitore per ogni bambino che sfilerà nei gruppi mascherati.

Cinque i carri allegorici di fascia "A" che sfileranno e 2 di fascia "B" al seguito del “Peppe Nappa”. Sul palco di piazza Angelo Scandaliato ospiti di rilevanza nazionale come il rapper Shade e la cantante Ana Mena. Testimonial dell’edizione numero 120 del Carnevale più antico di Sicilia sarà Sara Croce, la showgirl, volto di spicco della trasmissione di Canale 5 “Avanti un altro”, condotta da Paolo Bonolis.