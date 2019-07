Caretta Caretta a Capo San Marco: è la quinta ovodeposizione in provincia

Dopo Linosa e Siculiana anche Sciacca si conferma meta preferita dalle Caretta Caretta. Una tartaruga ha deposto le uova nei pressi di uno stabilimento balneare di Capo San Marco. A trovare le uova è stato l'operatore della macchina per la pulizia delle spiagge Calogero Bono. "L'operatore è stato bravissimo - rendono noto dal Wwf - perché non appena si è accorto della presenza delle tracce ha fatto inversione con il suo mezzo salvando il nido da una triste fine, per cui a lui vanno i ringraziamenti della comunità per l'alta capacità e sensibilità dimostrata".

Subito sono stati allertati gli operatori del progetto europeo Euroturtles del Wwf, di cui Dylan Pelletti è il responsabile di zona, per attivare la rete di volontari del progetto tartarughe del Wwf autorizzato dal ministero dell'Ambiente. Allertata anche la Guardia costiera e la ripartizione Faunistica. L'area è stata, naturalmente, recintata ed è stata messa in sicurezza provvisoria. Adesso inizia il periodo di sorveglianza del nido, le uova verosimilmente si schiuderanno fra fine agosto e i primi di settembre.