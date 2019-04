Canone di depurazione illegittimo, il Comune ricorre in appello

Il giudice di pace ha dichiarato illegittimi gli avvisi di pagamento del canone di depurazione recapitati a 20 saccensi nell'anno 2012. La Giunta ha deciso - per "tutelare e difendere la posizione dell'ente e al fine di evitare un grave nocumento alle casse comunali scaturente dal potenziale mancato recupero delle risorse finanziarie derivane dagli avvisi notificati ed in parte impugnati" - di ricorrere in appello contro la sentenza.

Il Comune - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - si è affidato al professore Luigi Cinquemani, del foro di Palermo, perché, come riportato nella delibera, il legale dell'ente, l'avvocato Pellegrina Falco, è "oberata di altri impegni indifferibili e urgenti incarichi difensivi e da altri carichi di lavoro". Il Giudice di Pace, nello scorso mese di marzo, in accoglimento delle richieste dell'avvocato Stefano Antonio Scaduto, che rappresenta i 20 saccensi, ha dichiarato illegittimi ed ha pertanto annullato gli avvisi di pagamento ed ha condannato il Comune di Sciacca al pagamento delle spese legali.