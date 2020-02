Bimbo morto durante il Carnevale, gli avvocati: "Attendiamo onestà nella collaborazione"

"I genitori sono letteralmente affranti e le ricostruzioni del fatto, molte delle quali inesatte, nonché le varie considerazioni di getto non aiutano la loro ripresa, se mai ci sarà. La morte di un figlio della nostra amata città, di soli quattro anni, impone riflessione, equilibrio e pacatezza da parte di chiunque, senza lasciarsi andare a valutazioni e giudizi inopportuni e soprattutto in assenza di una conoscenza completa della tristissima vicenda; emigrarsi a emotive e superficiali considerazioni comporta solo devianze rispetto il reale accadimento storico.

Ci si attende onestà nella collaborazione, come certamente sarà, altrimenti il dolore si svuoterà di contenuto. Tutte le morti sono angoscianti e dolenti, ma la perdita di un bimbo di quattro anni, appena compiuti, in un contesto che avrebbe dovuto essere di festa cittadina, occorsa con una singolare dinamica e terminata in modo atroce, coinvolge un'intera comunità, devasta le coscienze e pone interrogativi. Questa vicenda, si ribadisce, impone costante silente riflessione, demandano a chi di competenza l'onere dell'analisi fattuale giuridica e a noi legali anche legittime tutele e pretese consentite dalla legge". Lo hanno scritto gli avvocati Aldo Rossi e Mauro Tirnetta, nominati nei giorni scorsi dalla famiglia del piccolo Salvatore Sclafani, morto a 4 anni, perché caduto, venerdì 21 febbraio, dal carro allegorico "Volere volere".

Gli accertamenti - da parte della polizia, intervenuta con la Scientifica, tutti coordinati dal sostituto procuratore Roberta Griffo - sono in corso. Nelle prossime ore, il magistrato Roberta Griffo potrebbe recarsi al viale Della Vittoria per nuove verifiche sul carro. Il sequestro probatorio del carro allegorico verrà mantenuto ancora per alcuni giorni proprio per completare tutta l'attività. Il fascicolo, per omicidio colposo, è attualmente ancora contro ignoti.