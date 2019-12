"Circolava su un'autovettura rubata": denunciato per ricettazione

E' stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per ricettazione. Si tratta di un saccense residente in Francia. L'uomo era alla guida di una lussuosa autovettura di grossa cilindrata con targa straniera. I poliziotti del commissariato di Sciacca, alla vista di quell'auto, si sono insospettiti e hanno fatto scattare i controlli. Grazie agli accertamenti in banca dati, quell'autovettura è risultata essere rubata in Francia. La macchina è stata subito sequestrata e a carico dell'uomo è scattata la denuncia in stato di libertà.