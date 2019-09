Allaccio abusivo a una cassetta di derivazione: 45enne denunciato per furto

Rubava energia elettrica. Il saccense S. A., 45 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica.

Gli agenti del commissariato cittadino hanno appurato che l’abitazione di A. S., dotata di un contatore, da alcuni mesi, non era più collegata alla rete elettrica di E-distribuzione. Ma la residenza risultava essere servita da corrente elettrica, circostanza accertata - scrivono dalla Questura di Agrigento - nel corso di controlli domiciliari poiché A. S. è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Con i tecnici verificatori di E-Distribuzione è stato dunque effettuato un controllo mirato che ha permesso di far emergere che dalla cassetta di derivazione esterna di E-Distribuzione fuoriuscivano due fili elettrici che entravano all’interno dell’abitazione di A.S. in modo da bypassare il contatore e di fornire comunque energia elettrica all’abitazione.