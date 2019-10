Mozziconi di sigaretta all'interno dell'acquasantiera: è indignazione

Mozziconi di sigaretta sono stati rinvenuti all'interno dell'acquasantiera della chiesa del Sacro Cuore alla periferia di Sciacca. L'indignazione per l'inesistente senso civico, in queste ore, predomina i fedeli della sacra struttura ma anche il parroco. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La comunità parrocchiale ritiene che l'autore del gesto, o gli autori, non sia un frequentatore abituale della chiesa. Dovrebbe trattarsi di un deliberato atto di vandalismo che ha macchiato il luogo sacro.