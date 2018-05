"Scerbamento volontario", l'assessore Nello Hamel finanzia i lavori

E' partito lo "scerbamento volontario", un'operazione finanziata dall'assessore Nello Hamel che nella giornata di ieri ha consentito di ripulire le due scalinate che collegano via Venezia con via Manzoni e via Callicratide con piazza Metello. Sempre con lo stesso metodo, è stata ripulita dalle erbacce l'area della fontana di Montaperto e gran parte del borgo. Oggi, se il tempo lo permetterà, si passerà a Monserrato, mentre Iseda ha già avviato le operazioni nelle vie Esseneto e Callicratide. Interventi anche in via Napoleone Colajanni a Villaseta. "Un poco di pazienza - ha scritto Hamel sui social - e arriveremo anche da voi".

E a chi gli faceva presente che è quantomeno inusuale che un assessore debba pagare a spese sue un operario per colmare una carenza di un sistema di igiene ambientale da 14 milioni di euro annui ha risposto: "So bene che la pulizia compete al Comune, ma in periodo di magra se c'è un poco di collaborazione tanti piccoli/grandi problemi si superano. Pulire una strada non è una infrazione, anzi è un segno di cooperazione civica, quindi benvenute tutte le iniziative di protagonismo".