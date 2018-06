Scazzottata fra commercianti di souvenir nella Valle, c'è un ferito

Scazzotta fra commercianti di souvenir nella Valle dei Templi e maxi lite – fatta di urla, accuse e un secchio d’acqua – fra una anziana e un commerciante del centro storico. Nel “cuore” di Agrigento, per riportare la calma, è dovuta intervenire anche una pattuglia della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento.

A quanto pare, l’anziana sarebbe stata infastidita da dei rumori o comunque, in generale, dalla presenza del commerciante. Forse non sarebbe stata neanche la prima volta che fra i due si registravano screzi. La pensionata, però, ad un certo punto dell’animata discussione, ha tirato – dal balcone - un secchio d’acqua contro il commerciante. L’uomo, naturalmente, non s’è fatto male, ma è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma, invitando entrambi i coinvolti – qualora lo ritenessero opportuno – a formalizzare querela di parte contro l’altro.

Più violenta, invece, la lite – sfociata in una scazzottata - fra due commercianti di souvenir alla Valle dei Templi. In questo caso, è dovuta intervenire un’autoambulanza del 118. Dell’accaduto, adesso, si stanno interessando anche le forze dell’ordine.