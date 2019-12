Botte da orbi in pieno centro, interviene la polizia: fermato un uomo

Botte da orbi in pieno centro storico. Protagonisti della vicenda due persone. La lite è scoppiata in via Azzara, a Sciacca. I due hanno prima iniziato un diverbio verbale per poi passere ai pugni. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli agenti del locale commissariato.

Non si conosce, al momento, il motivo che ha scatenato questa furibonda lite. Ad essere danneggiato, durante la colluttazione, anche un grande vaso di proprietà di un privato.

Gli agenti hanno portato via uno dei due uomini coinvolti nella rissa. I poliziotti indagano sul caso e la posizione dell’uomo, al momento, è al voglio degli inquirenti.