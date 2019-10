Scavo fatto in malo modo, la polizia Municipale sanziona la Vodafone

Non avrebbero effettuato dei lavori di scavo in modo corretto. E’ questo quanto contestato dalla polizia Municipale all’azienda di telefonia, Vodafone. Una voragine a cielo aperto che si trovava nei pressi della via San Vito.

Lo scavo, poi coperto, avrebbe attirato l’attenzione degli agenti della Municipale guidati dal comandante, Gaetano Di Giovanni. Da Palazzo dei Giganti è arrivata la contestazione per, appunto, dei lavori non fatti a regola d’arte. Per questo, la Municipale, ha multato l’amministratore delegato della Vodafone. Lo scavo si trova in pieno centro cittadino.

"I lavori di scavo non sono stati effettuati correttamente - ha fatto sapere il sindaco Firetto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La contestazione consiste in una sanzione pecuniaria già notificata all'amministratore delegato".