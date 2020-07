Scavi per il teatro antico di Akragas, la prossima settimana il via libera per la ripresa

La questione è tornata in questi giorni di "tendenza" sui social, ma ha radici antiche: lo "scippo" da parte del Governo Musumeci di 2milioni di euro inizialmente destinati per una ampia (e attesa) campagna di scavi che avrebbero dovuto riportare alla luce larga parte del teatro Ellenistico di contrada San Nicola. Fondi riprogrammati sul finire dello scorso anno insieme ad altri (ad esempio quelli destinati alla manutenzione di Casa natale Pirandello) per finanziare i tanto sbandierati interventi su teatri e anfiteatri isolani.

La Regione, sia chiaro, non ha formalmente cancellato tutto, ma semplicemente deciso di caricare al Parco archeologico le attività: questo si è tradotto in una "condanna a morte" per i cantieri già prima del Covid-19, figurarsi ora che gli introiti sono sostanzialmente azzerati per la Valle. O quasi.

Sì perché in realtà già la prossima settimana potrebbero arrivare notizie molto importanti. Il Parco, come avevamo raccontato, ha infatti riprogrammato gli interventi realizzando uno stralcio da circa 200mila euro che potrebbe consentire di recuperare la cavea, oggi la parte seppellita più in profondità. Per accedere a queste risorse basterà una revisione dei residui, con la conseguenza che - salvo emergenze imprevedibili - forse già dopo l'estate potrebbe partire i lavori, che dovrebbero tra l'altro essere realizzati con il sistema del "cantiere aperto".

E poi? Il Parco, ci risulta, sta oggi puntando ad accedere ai fondi europei per continuare gli scavi, nella consapevolezza che il teatro rappresenta un bene sul quale puntare per il futuro, non solo da un punto di vista della ricerca archeologica, ma anche per questioni di sano business turistico.