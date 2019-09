Si cercano le vecchie strade e le sepolture: la Valle dei Templi torna ad essere un cantiere a cielo aperto

Verranno tracciati e riportati alla luce gli assi viari che erano a monte del tempio della Concordia. Sono ricominciati in questi giorni gli scavi archeologici - che dureranno complessivamente 6 mesi - per riportare alla luce le vecchie strade della città antica. E in contemporanea vengono portati avanti anche quelli, già iniziati qualche settimana prima, per l'indagine e valorizzazione delle sepolture - che si trovano davanti al tempio della Concordia - . Gli archeologici sono al lavoro e la Valle dei Templi è tornata ad essere di nuovo un cantiere a cielo aperto: cantieri di scavo che sistematicamente si rivelano essere degli scrigni ricolmi di tesori.

Ma cresce l'attesa, naturalmente, per l'avvio della terza campagna di scavi per riportare alla luce il teatro Ellenistico. "Stiamo perfezionando alcuni documenti, l'iter è apertissimo, per poter riappaltare gli scavi che dureranno un anno e mezzo circa" - ha spiegato il direttore del Parco archeologico Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, - .

Non ci sono ancora date, né previsioni di tempi, ma appare probabile che non manchi molto affinché il bando di gara per la nuova campagna di scavi per il teatro Ellenistico venga pubblicato. Gli scavi, in questo caso, sono fermi da un anno circa. C'è stato però un intoppo burocratico: al Parco mancava un nuovo tipo di certificazione, la Iso 9001, divenuta indispensabile per le procedure d'appalto oltre una determinata soglia.