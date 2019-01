Palazzo di via Atenea scarica le fogne per strada, arriva la diffida

Un flusso di liquami ha invaso, da diversi mesi, un tratto della via Boccerie, ma il refluo giunge dalla sovrastante via Atenea. Ad accertarlo sono stati gli uffici del Comune di Agrigento, i quali, verificata l'origine del problema - una colonna di scarico rotta - hanno provveduto a disporre, nei confronti del condomio, che lo stesso riparasse tutto e bonificasse le aree contaminate. Un ordine impartito nel luglio scorso, senza risultato alcuno.

Quindi il Comune è tornato alla carica, verificando, con l'uso di fluoresceina sodica che la causa della dispersione dei liquami continuava ad essere il medesimo condominio. Così, "rilevato che il permanere dell'attuale stato di cose costituisce pericolo e minaccia per la salute e l'igiene pubblica", è stato firmata una ordinanza sindacale con cui si intima, entro 5 giorni, la riparazione e la pulizia delle zone inquinate. "In caso di inottemperanza - continua il Comune - si provvederà a comunicare all'autorità giudiziaria, l'accertata inadempienza per violazione dell'articolo 650 del codice penale, quello cioè che punisce l'inosservanza delle prescrizioni da parte dell'autorità pubblica.