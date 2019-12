Il maltempo riempie troppo gli invasi: l'acqua finisce in mare

La diga Castello di Bivona è troppo piena e la Regione ha deciso di effettuare le manovre di scarico che riversaranno nel fiume Magazzolo alcuni milioni di metri cubi d'acqua. Ad annunciarlo oggi è il quotidiano La Sicilia.

Si tratta di un provvedimento indispensabile per garantire la sicurezza della struttura anche in visto di possibili nuove piogge. Attivate le procedure per impedire la presenza di agricoltori e pedoni nelle zone a rischio allagamento.

Già nelle scorse settimane l'Enel aveva provveduto a svuotare la traversa di Gammaruta nei fiumi della zona montana.