"Scappa all'Alt della polizia", ventenne viene inseguito e arrestato

Scappa all'Alt della polizia di Stato, viene inseguito, bloccato e arrestato. E' accaduto tutto durante la notte, ad Agrigento. A finire nei guai - per le ipotesi di reato di violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, alla quale è sottoposto, nonché resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente - è stato Salvatore Camilleri, 20 anni.

Il giovane, durante la notte, è stato "pizzicato" alla guida di un'autovettura. Era senza patente perché mai conseguita. I poliziotti della sezione "Volanti" gli hanno intimato di fermarsi, ma il ventenne sarebbe scappato e, fuggendo, non avrebbe rispettato alcun segnale stradale. Per la polizia di Stato avrebbe, dunque, determinato pericolo per l’incolumità delle persone e dei veicoli in quel momento in circolazione.

E' stato però raggiunto e bloccato dai poliziotti che lo hanno arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura.